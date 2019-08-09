Сергей Цивилев посетил первый в Кузбассе Центр амбулаторной онкологической помощи

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-09T08:59:09+03:00

До 2024 года планируется создать сеть центров амбулаторной онкологической помощи по всему Кузбассу Фото: страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в первом региональном Центре амбулаторной онкологической помощи. В учреждении уже проводят диагностику заболеваний и противоопухолевую терапию.

Амбулаторный центр был открыт в июле текущего года в Ленинске-Кузнецком на базе областного Центра охраны здоровья шахтеров. Он объединил все лучшие ресурсы медучреждений Ленинска-Кузнецкого и Полысаева.

- Здесь смогут проходить лечение и кузбассовцы, и пациенты со всей нашей страны, а мы приложим к этому все усилия: будем менять подходы к медицине, развивать транспортную сеть, применять цифровизацию, подключим лучшие разработки ученых, в том числе из научно-образовательного центра «Кузбасс», - подчеркнул губернатор.

До 2024 года будет создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи: в 2020 году такой центр откроется в Кемерове, в 2021 году медучреждения появятся в Новокузнецке и Анжеро-Судженске, в последующие годы - в Прокопьевске, Юрге, Междуреченске и Таштаголе.

ИСТОЧНИК KP.RU