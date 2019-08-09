Ночью в Кузбассе сгорели две легковушки

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-09T07:42:58+03:00

Один из автомобилей был полностью уничтожен огнем

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В ночь на 9 августа в Кузбассе сгорели два легковых автомобиля. Пожары произошли в Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком.

В четверг ночью в противопожарную службу поступил сигнал о возгорании автомобиля Chevrolet Niva в Новокузнецке на улице Тореза. На место происшествия выехали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

- На момент прибытия пожарных машина горела открытым пламенем. Огонь был ликвидирован в течение двадцати минут. В результате происшествия обгорел салон автомобиля и моторный отсек. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, - поясняет ГУ МЧС по Кемеровской области.

Второй автомобиль марки ВАЗ 111-130 загорелся в Ленинске-Кузнецком в переулке Ватутина. На тушение пожара были направлены трое сотрудников МЧС и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал, однако машина выгорела полностью. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU