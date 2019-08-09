2019-08-09T09:07:44+03:00
Происшествия

Четверо утонули в кузбасской реке: водолазы подняли тело второго ребенка

Тело девочки находилось на дне реки в километре от места купания
Екатерина БОРМОТОВА
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Место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купанияМесто, где произошла трагедия, не было оборудовано для купанияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Водолазы подняли тело второй утонувшей в Кемеровском районе девочки. Трагедия унесла жизнь четверых: двух взрослых и двух детей.

Несчастный случай произошел вечером 7 августа в 20 километрах от Кемерова на не оборудованном для купания берегу Томи. Две женщины 36 лет отдыхали с тремя дочерьми 12, 9 и 7 лет. Когда дети находились в воде, их стало сносить течением. Взрослые попытались вытащить девочек из воды, но не смогли им помочь - в итоге две женщины и двое детей утонули.

Очевидцы произошедшего успели вытащить на берег одну девочку 7 лет, ее госпитализировали. Тело 9-летней школьницы не удалось найти в день трагедии, спасатели работали до темноты, но усилия оказались тщетными. В итоге поисковая операция возобновилась на следующий день.

- Тело 9-летней потерпевшей было обнаружено на дне реки примерно в километре от места купания днем 8 августа, - отметила представитель СУ СК по Кемеровской области Ирина Мазеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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