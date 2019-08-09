Известная рок-группа выступит на открытии кузбасского автобана

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-09T08:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке 17 августа пройдёт масштабный фестиваль «Дороги Кузбасса». Он будет посвящен запуску скоростной трассы Ленинск-Кузнецкий - Кемерово.

Открытие фестиваля состоится на площади перед ТРЦ «Планета. В этот день новокузнечан ожидают интерактивные площадки и тематические зоны, закрытый показ фильма, заезд байкеров и ретро автомобилей.

- В музыкальную программу фестиваля войдут оригинальные группы из Кузбасса и не только. А специальным гостями станут музыкальные рок-группы Оркестр «Рви меха» из Новосибирска и «Руслан VEGA» из Москвы, - поясняют в администрации Новокузнецка.

Завершится мероприятие красочным файер-шоу и фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU