2019-08-09T08:54:07+03:00
Общество

Известная рок-группа выступит на открытии кузбасского автобана

Оно состоится 17 августа
Яна ПОПОВА
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Московская группа «Руслан VEGA» выступит в Новокузнецке 17 августа Фото: "Рок группа Руслан VEGA" / "Одноклассники"Московская группа «Руслан VEGA» выступит в Новокузнецке 17 августа Фото: "Рок группа Руслан VEGA" / "Одноклассники"
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В Новокузнецке 17 августа пройдёт масштабный фестиваль «Дороги Кузбасса». Он будет посвящен запуску скоростной трассы Ленинск-Кузнецкий - Кемерово.

Открытие фестиваля состоится на площади перед ТРЦ «Планета. В этот день новокузнечан ожидают интерактивные площадки и тематические зоны, закрытый показ фильма, заезд байкеров и ретро автомобилей.

- В музыкальную программу фестиваля войдут оригинальные группы из Кузбасса и не только. А специальным гостями станут музыкальные рок-группы Оркестр «Рви меха» из Новосибирска и «Руслан VEGA» из Москвы, - поясняют в администрации Новокузнецка.

Завершится мероприятие красочным файер-шоу и фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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