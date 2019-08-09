Представители генконсульства США посетили Новокузнецк

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-09T09:40:04+03:00

Представители генконсульства США в Екатеринбурге встретились с кузбасскими чиновниками, чтобы обозначить перспективы дальнейшего сотрудничества между США и Кузбассом Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Новокузнецке побывали представители генконсульства США в Екатеринбурге. Они встретились с чиновниками и местными жителями, чтобы обозначить перспективы дальнейшего сотрудничества между США и Кузбассом.

Работа планируется в нескольких направлениях: бизнес, культура и обмен опытом. Консульство готово помогать представителям американских компаний, которые решат открыть производство на территории Кемеровской области.

Кроме того, сотрудничество предоставит большое количество программ в области культуры - в гастрольный тур американских художников и музыкантов может быть включен и Кузбасс.

Станут доступны программы обмена. Эксперты из США смогут делиться опытом и знаниями, в том числе, в сфере общих интересов - угольной отрасли, а также учиться у российских коллег.

- Даже несмотря на то, что вверху есть проблемы, наша задача - выстраивать человеческие отношения между американцами и россиянами, и мы надеемся, что это посодействует улучшению отношений между нашими странами, - передает слова консула по вопросам политики и экономики Джека Такера «Кузнецкий рабочий».

Открытия генконсульства США в Кузбассе пока не планируется. Однако визит американских представителей подготовил почву для дальнейшего сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU