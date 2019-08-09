Четверо пострадали: на кузбасской трассе перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-09T10:00:19+03:00

Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а потом в кювет, где машина перевернулась Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Ленинск-Кузнецком районе в ночь на 9 августа перевернулся легковой автомобиль отечественного производства. В результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло на 265 километре автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий -Кемерово - Юрга около двух часов ночи.

- По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь в направлении Ленинска-Кузнецкого со стороны поселка Чусовитино, не справился с управлением, совершил выезд не полосу встречного движения, съехал в кювет и перевернулся, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Травмы получили водитель и три его пассажира Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В результате аварии травмы получили водитель и трое его пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU