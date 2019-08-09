Цыганки обворовали жителей семи кузбасских городов и районов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-09T10:32:31+03:00

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Три цыганки обворовали кузбассовцев на 310 тысяч рублей. Женщины ездили по поселкам и деревням, где под предлогом продажи постельного белья искали будущих жертв.

В полицию семи городов и районов Кузбасса в течение продолжительного времени поступали сообщения о кражах из домов, совершенных по похожей схеме. Злоумышленники проникали в дома и похищали деньги и золотые украшения. Как пояснили местные жители, во всех случаях кражам предшествовало появление в их краях трех цыганок, которые ходили по домам и предлагали на продажу постельное белье.

Задержать злоумышленниц помогли жительницы поселка Ключевой Топкинского района. Они заметили, как в дом родственников зашли посторонние, и сообщили об этом в полицию. Задержанными оказались три женщины цыганской народности 22, 40 и 42 лет из Прокопьевска.

В отношении цыганок были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования которых полицейским удалось установить их причастность к 13 кражам.

- Злоумышленницы ездили по населенным пунктам, где местным жителям продавали постельное белье. При этом их целью являлись совершения краж. Зачастую в чужие жилища они проникали, открыв дверь ключами, оставленными владельцами в тайниках. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 310 тысяч рублей, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ближайшее время фигурантки предстанут перед судами в семи районах и городах Кузбасса. Им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU