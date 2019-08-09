Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-09T10:41:45+03:00

Кредит наличными предоставляется гражданам России в возрасте от 23 до 70 лет Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными на любые цели до 10,9 процента и рефинансированию потребительских кредитов до 9,9 процента.

Cтавки теперь составляют:

От 9,9 до 18,9 процента годовых в рублях – по программе на цели рефинансирования;

От 10,9 до 19,9 процента годовых в рублях – по кредиту наличными на любые цели.

В пределах диапазона ставка устанавливается в зависимости от наличия договора страхования жизни и здоровья, одобренного/предодобренного предложения и уровня риска заемщика.

Кредит наличными предоставляется гражданам России в возрасте от 23 до 70 лет на момент окончания срока кредита, при наличии постоянной регистрации на территории РФ. Максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей, срок – до 84 месяцев.

В рамках программы рефинансирования потребительских кредитов рассмотрение заявки происходит по двум документам. Максимальная сумма кредита – 2 миллиона рублей, срок – до 84 месяцев.

Узнать подробности можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU