Новокузнечанин решил стать брокером и потерял 2,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-09T11:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке местный житель потерял 2,3 миллиона, зарегистрировавшись на сайте брокерской компании. Мужчина попался на удочку мошенников.

В полицию обратился 58-летний новокузнечанин, который рассказал, что перевел на счет мошенников более 2,3 миллиона рублей.

Как выяснили полицейские, мужчина зарегистрировался на сайте брокерской компании, предлагающей быстрый заработок. После авторизации новокузнечанину позвонила женщина, которая представилась работником фирмы. Она убедила мужчину зачислить на личный счет 12 тысяч рублей для участия в биржевых торгах.

На следующий день за пенсионером был закреплен консультант, который должен был ему помочь заработать. Мужчина, следуя советам представителя компании, установил на компьютере программу, с помощью которой консультант бы имел возможность просматривать счета, вносить необходимые изменения и подсказывать новокузнечанину, когда и куда переводить деньги.

Доверяя консультанту и регулярно поддерживая с ним связь, новокузнечанин в течение длительного времени неоднократно зачислял деньги на счет компании, но вывести их потом не смог. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемых. Уже известно, что сервер брокерской кампании находится за пределами России. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество», - поясняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU