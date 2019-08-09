2019-08-09T11:41:02+03:00
Происшествия

В Кемерове из реки выловили скелет человека

Делом занимается Следком
Екатерина БОРМОТОВА
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В Искитимке нашли скелетированные останки Фото: архив "КП"В Искитимке нашли скелетированные останки Фото: архив "КП"Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове в реке Искитимке обнаружили скелетированные останки человека. Инцидент произошел вечером четверга, 8 августа.

В социальных сетях появились фотографии с берега Искитимки, где были запечатлены машины полиции. Очевидцы сообщили, что в реке найден труп. Инцидент прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит половую принадлежность останков, давность наступления смерти и возможную причину смерти, - пояснила «Комсомольской правде» представитель ведомства Ирина Мазеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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