В Кемерове из реки выловили скелет человека

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-09T11:41:02+03:00

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В Кемерове в реке Искитимке обнаружили скелетированные останки человека. Инцидент произошел вечером четверга, 8 августа.

В социальных сетях появились фотографии с берега Искитимки, где были запечатлены машины полиции. Очевидцы сообщили, что в реке найден труп. Инцидент прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит половую принадлежность останков, давность наступления смерти и возможную причину смерти, - пояснила «Комсомольской правде» представитель ведомства Ирина Мазеева.

ИСТОЧНИК KP.RU