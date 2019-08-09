Очередная жертва высоты: пенсионерка выпала из окна в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-09T12:10:08+03:00

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В Кемерове пенсионерка выпала из окна высотки. Женщина скончалась в больнице.

Инцидент произошел в четверг, 8 августа, на проспекте Ленина, 135а. В популярном кемеровском паблике в соцсети «ВКонтакте» появились кадры с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, после падения женщина «еще дышала». На скорой ее доставили в больницу, где она скончалась.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы. Правда, в СУ СК эту ситуацию оставили без комментариев.

Отметим, что на прошедшей неделе это не первый случай падения людей из окон в Ленинском районе. Так, несколькими днями ранее на этом же проспекте из окна выпала молодая женщина, а позже мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU