В Кузбассе началась уборка зерновых
Сельхозпроизводители Кузбасса приступили к уборке зерновых. К уборочной кампании подключились уже девять районов региона.
По состоянию на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 755 гектаров. Всего намолочено 1,63 тысячи тонн, а средняя урожайность по области составляет 21,5 центнера на гектар.
Как сообщает департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, по темпам уборки зерновых и зернобобовых лидирует Ленинск-Кузнецкий район - здесь обмолотили уже 270 гектаров. По урожайности зерновых и зернобобовых в лидерах находится Гурьевский район - 34 центнера на гектар. Кроме того, в Кузбассе обмолотили почти 4,5 тысячи гектаров озимой сурепицы. С данной территории намолочено 6,36 тысячи тонн, средняя урожайность составляет 14,2 центнера на гектар.
Также продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. В Кузбассе уже скосили травы на площади почти 108 тысяч гектаров и заготовили 122 тысячи тонн сена, 227 тысяч тонн сенажа.
ИСТОЧНИК KP.RU