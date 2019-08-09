2019-08-09T13:30:56+03:00
Общество

В Кузбассе началась уборка зерновых

К уборочной кампании подключились девять районов
Мэри ГРИГОРЯН
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По состоянию на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 755 гектаров Фото: АКОПо состоянию на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 755 гектаров Фото: АКО
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Сельхозпроизводители Кузбасса приступили к уборке зерновых. К уборочной кампании подключились уже девять районов региона.

По состоянию на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 755 гектаров. Всего намолочено 1,63 тысячи тонн, а средняя урожайность по области составляет 21,5 центнера на гектар.

Как сообщает департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, по темпам уборки зерновых и зернобобовых лидирует Ленинск-Кузнецкий район - здесь обмолотили уже 270 гектаров. По урожайности зерновых и зернобобовых в лидерах находится Гурьевский район - 34 центнера на гектар. Кроме того, в Кузбассе обмолотили почти 4,5 тысячи гектаров озимой сурепицы. С данной территории намолочено 6,36 тысячи тонн, средняя урожайность составляет 14,2 центнера на гектар.

Также продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. В Кузбассе уже скосили травы на площади почти 108 тысяч гектаров и заготовили 122 тысячи тонн сена, 227 тысяч тонн сенажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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