17-летняя девушка с татуировкой на ноге пропала в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 03:06 2019-08-10T03:06:51+03:00

Алена Козловская не выходит на связь с 5 августа

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В Новокузнецке без вести пропала 17-летняя девушка. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

Алена Козловская ушла из дома днем 5 августа - с тех пор ее следы теряются.

Приметы: на вид 16-19 лет, рост 155-160 сантиметров, волосы темного цвета ниже плеч. Носит очки полукруглой оправы черного цвета.

Была одета в белую майку с рисунком, черные шорты, при себе имела кофту вязанную черного цвета.

Особая примета: татуировка в виде веточки с листьями на голени левой ноги.

Девушка потеряла связь с родственниками 5 августа Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Алены Козловской, полицейские просят сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-45-42-52 (дежурная часть отдела полиции «Левобережный»), 57-44-02, 74-10-89 (дежурная часть УМВД России по г. Новокузнецку). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU