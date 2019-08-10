Заброшенный корпус медуниверситета сносят в Кемерове
В Кемерове начали сносить недостроенный корпус медицинского университета, расположенный на улице Ворошилова. Очевидцы поделились видео с места событий.
В пятницу, 9 августа, в областном центре около медицинского университета начала работать тяжелая техника. Здесь сносят недостроенный корпус.
Сносят корпус меда в Кемерове.Видео: Вика Зайцева / "Типичный Кемерово", "ВКонтакте"
Очевидцы опубликовали видео с места сноса. Многие пользователи под записью поделились своим мнением о происходящем. Кто-то отметил, что в этом недострое провел свое детство. Кто-то посетовал, что здание не захотели достраивать.
«Помню все выходы до сих пор на случай, если приедет полиция. Куда теперь девать эти знания?», - отметил горожанин Евгений Коновалов.
«Да ладно! «Титаник» сносят. Пока учились, верили, что когда-нибудь снова появится «хороший дядька» и достроит корпус, чтобы навсегда забыть про Кировский, но увы», - написала пользовательница Анастасия Купцевич.
Отметим, что здание находится в федеральной собственности. Что планируется возвести на его месте, пока не сообщается. Примечательно, что совсем рядом - на улице Ворошилова, 17, 19 и 19а - в будущем расположатся объекты культурного кластера.
Напомним, что вопрос долгостроев поднял Сергей Цивилев, который распорядился достроить их или снести. Опасных заброшенных зданий в регионе остаться не должно.
ИСТОЧНИК KP.RU