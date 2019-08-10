Заброшенный корпус медуниверситета сносят в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:00 2019-08-10T04:00:52+03:00

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В Кемерове начали сносить недостроенный корпус медицинского университета, расположенный на улице Ворошилова. Очевидцы поделились видео с места событий.

В пятницу, 9 августа, в областном центре около медицинского университета начала работать тяжелая техника. Здесь сносят недостроенный корпус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/725152" frameborder="0"></iframe> Сносят корпус меда в Кемерове.Видео: Вика Зайцева / "Типичный Кемерово", "ВКонтакте"

Очевидцы опубликовали видео с места сноса. Многие пользователи под записью поделились своим мнением о происходящем. Кто-то отметил, что в этом недострое провел свое детство. Кто-то посетовал, что здание не захотели достраивать.

«Помню все выходы до сих пор на случай, если приедет полиция. Куда теперь девать эти знания?», - отметил горожанин Евгений Коновалов.

«Да ладно! «Титаник» сносят. Пока учились, верили, что когда-нибудь снова появится «хороший дядька» и достроит корпус, чтобы навсегда забыть про Кировский, но увы», - написала пользовательница Анастасия Купцевич.

Отметим, что здание находится в федеральной собственности. Что планируется возвести на его месте, пока не сообщается. Примечательно, что совсем рядом - на улице Ворошилова, 17, 19 и 19а - в будущем расположатся объекты культурного кластера.

Напомним, что вопрос долгостроев поднял Сергей Цивилев, который распорядился достроить их или снести. Опасных заброшенных зданий в регионе остаться не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU