2019-08-10T05:17:06+03:00
Происшествия

Экс-начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин не вышел по УДО

Суд рассмотрел ходатайство экс-чиновника, по вине которого погибли четыре человека
Екатерина БОРМОТОВА
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Юрий Мовшин признал вину только через полтора года после вынесения приговора Фото: Михаил НОСКОВ, соцсетиЮрий Мовшин признал вину только через полтора года после вынесения приговора Фото: Михаил НОСКОВ, соцсети
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В Нижнем Тагиле суд рассмотрел ходатайство экс-начальника ГИБДД Кузбасса, который устроил аварию с четырьмя погибшими. Юрий Мовшин просил об условно-досрочном освобождении.

Тагилстроевский районный суд отказал бывшему кузбасскому чиновнику в УДО. Это связано с поздним раскаянием Мовшина - свою вину он признал лишь спустя полтора года после вынесения обвинительного приговора. Об этом сообщает местный портал «Все новости». Адвокат экс-чиновника планирует обжаловать данное решение.

ДТП с Юрием Мовшиным, Кемеровский район.

Напомним, резонансная авария произошла 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово - Яшкино. Здесь столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Premio. За рулем первого авто был Юрий Мовшин, в то время возглавлявший областную ГИББД. В результате ДТП погибли четыре женщины - две на месте, две - в больнице.

После нескольких лет процесса суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к 4,5 года колонии. Выступая с последним словом, Мовшин не признал свою вину и обжаловал решение суда, однако Верховный суд оставил его без изменения. Сейчас бывший полицейский чиновник находится в колонии в Свердловской области.

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- Я бы, вот честно, не хотел, чтобы меня даже показывали. Я не хотел бы по телевизору выступать. Меня столько напоказывали, что я просто не хочу. Там было все не так абсолютно, - ответил Мовшин журналистам канала «Россия». - Только два часа прошло с момента ДТП, и уже везде объявили, что я виноват. (подробности)

Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей

- 9 апреля 2019 года на депозитный счет ОСП по Ленинскому району города Кемерово от гражданина поступили денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей в пользу близких одной из погибших. Следует отметить, что еще нескольким родственникам жертв должник ранее также возместил моральный ущерб, - отметили в УФССП по Кемеровской области. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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