Кузбассовцы застряли в аэропорту Таиланда

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-10T06:00:40+03:00

Рейс ZF-4222 из Утапао прибудет в Кемерово в 15.00 10 августа Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Туристы из Кузбасса почти на сутки застряли в аэропорту Таиланда. Самолет Утапао - Кемерово не смог вовремя покинуть воздушную гавань.

Как сообщили в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова, рейс ZF-4222 из Утапао прибудет в Кемерово в 15.00 10 августа. Таким образом, он задержится почти на сутки, так как должен был приземлиться в столице Кузбасса вечером 9 августа.

Предположительно, задержка произошла из-за технической неисправности самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU