Кузбассовцы застряли в аэропорту Таиланда
Самолет Утапао - Кемерово задержали почти на сутки
Рейс ZF-4222 из Утапао прибудет в Кемерово в 15.00 10 августаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Туристы из Кузбасса почти на сутки застряли в аэропорту Таиланда. Самолет Утапао - Кемерово не смог вовремя покинуть воздушную гавань.
Как сообщили в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова, рейс ZF-4222 из Утапао прибудет в Кемерово в 15.00 10 августа. Таким образом, он задержится почти на сутки, так как должен был приземлиться в столице Кузбасса вечером 9 августа.
Предположительно, задержка произошла из-за технической неисправности самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU