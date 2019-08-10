2019-08-10T06:00:40+03:00
Общество

Кузбассовцы застряли в аэропорту Таиланда

Самолет Утапао - Кемерово задержали почти на сутки
Екатерина БОРМОТОВА
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Рейс ZF-4222 из Утапао прибудет в Кемерово в 15.00 10 августаРейс ZF-4222 из Утапао прибудет в Кемерово в 15.00 10 августаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Туристы из Кузбасса почти на сутки застряли в аэропорту Таиланда. Самолет Утапао - Кемерово не смог вовремя покинуть воздушную гавань.

Как сообщили в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова, рейс ZF-4222 из Утапао прибудет в Кемерово в 15.00 10 августа. Таким образом, он задержится почти на сутки, так как должен был приземлиться в столице Кузбасса вечером 9 августа.

Предположительно, задержка произошла из-за технической неисправности самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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