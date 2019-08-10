2019-08-10T06:20:25+03:00
Происшествия

Страшная картина: в кузбасском озере погибла вся рыба

В сетях появилось видео с места происшествия [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Вся рыба погибла Фото: "Инцидент Кузбасс"Вся рыба погибла Фото: "Инцидент Кузбасс"
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В Кузбассе спустили озеро с рыбой. Без воды она погибла.

В Сети появилось видео. Снятое в селе Поперечном Юргинского района. На кадрах видно, что тысячи рыб лежат на высохших берегах водоема.

Спустили озеро, погибла вся рыба.Видео: "Инцидент Кузбасс"

- Село Поперечное, 40 километров от Юрги, 60 - от Кемерова. Спустили озеро, рыба вся погибла. Страшная картина, - рассказал автор видео.

Мужчина добавил, что такая картина по всему периметру оставшегося ручья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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