Страшная картина: в кузбасском озере погибла вся рыба
В сетях появилось видео с места происшествия [видео]
Вся рыба погибла Фото: "Инцидент Кузбасс"
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В Кузбассе спустили озеро с рыбой. Без воды она погибла.
В Сети появилось видео. Снятое в селе Поперечном Юргинского района. На кадрах видно, что тысячи рыб лежат на высохших берегах водоема.
Спустили озеро, погибла вся рыба.Видео: "Инцидент Кузбасс"
- Село Поперечное, 40 километров от Юрги, 60 - от Кемерова. Спустили озеро, рыба вся погибла. Страшная картина, - рассказал автор видео.
Мужчина добавил, что такая картина по всему периметру оставшегося ручья.
ИСТОЧНИК KP.RU