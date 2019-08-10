2019-08-10T07:01:00+03:00
Общество

Кузбассовцы устроили драку с полицией около бара

Инцидент попал на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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За мат в адрес полицейских посетители бара ответят в судеЗа мат в адрес полицейских посетители бара ответят в судеФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Междуреченске разгоряченные посетители бара устроили драку с представителями власти. Инцидент пропал на видео.

Случай произошел 26 июля. Бойцов Росгвардии вызвал бармен питейного заведения, которому не понравилось буйное поведение компании посетителей. Росгвардейцы задержали самого агрессивного мужчину, который ударил стража порядка кулаком. Чтобы вызволить знакомого, остальные посетители стали оскорблять росгвардейцев и полицейских нецензурной бранью. В итоге они также оказались в участке.

Посетители клуба затеяли драку с полицией.Видео: соцсети

Ударивший росгвардейца междуреченска был оштрафован на 10 тысяч рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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