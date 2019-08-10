2019-08-10T07:55:20+03:00
Происшествия

Двух человек спасли из горящего дома в Кузбассе

Пожар произошел в Анжеро-Судженске
Ирина АВТУШКО
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Двух человек спасли из горящего дома в Кузбассе.Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиДвух человек спасли из горящего дома в Кузбассе.Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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Двух человек спасли из горящего дома в Кузбассе. Пожар произошел в Анжеро-Судженске.

Вечером 9 августа в оперативную службу МЧС поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме по улице 50 лет Октября горит крыша. Не место незамедлительно выехало несколько подразделений пожарных.

К моменту прибытия спасателей первый и второй подъезды дома уже заволокло дымом. Также дым шел из-под крыши жилого здания. Пожарные провели разведку, в результате по лестничным маршам были эвакуированы двое жильцов. Сами они не могли покинуть здание из-за состояния здоровья. С четвертого и пятого этажей 10 человек спустили вниз самостоятельно. Остальных жильцов эвакуировать не потребовалось.

Пожар был оперативно ликвидирован. Как выяснилось позже, очаг возгорания находился на крыше, обгорела мягкая кровля на площади 10 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Кемеровской области.

Сейчас эксперты устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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