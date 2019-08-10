2019-08-10T09:02:14+03:00
Происшествия

Очередная женщина стала жертвой лжебанкира в Кузбассе

Мошенник похитил с ее счета 175 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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Очередная женщина стала жертвой лжебанкира в КузбассеОчередная женщина стала жертвой лжебанкира в КузбассеФото: Александр ГЛУЗ
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Очередная женщина стала жертвой лжебанкира в Кузбассе. Мошенник похитил с ее счета 175 тысяч рублей.

В отдел полиции Прокопьевск обратилась 41-летняя горожанка и рассказала, что неизвестный похитил у нее крупную сумму денег. В ходе разбирательства выяснилось, что на мобильный номер прокопчанки позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина заявил, что со счета женщины пытались списать денежные средства.

-Звонивший убедил горожанку, будто для обеспечения безопасности сбережений требуется сообщить реквизиты карты и поступившие смс-пароли, - сообщили подробности в ГУ МВД по Кемеровской области. - Потерпевшая предоставила эти сведения незнакомцу, после чего обнаружила списание денежных средств.

Из-за доверчивости женщина лишилась 175 тысяч рублей. Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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