СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-10T09:02:14+03:00

Мошенник похитил с ее счета 175 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Очередная женщина стала жертвой лжебанкира в Кузбассе. Мошенник похитил с ее счета 175 тысяч рублей.

В отдел полиции Прокопьевск обратилась 41-летняя горожанка и рассказала, что неизвестный похитил у нее крупную сумму денег. В ходе разбирательства выяснилось, что на мобильный номер прокопчанки позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина заявил, что со счета женщины пытались списать денежные средства.

-Звонивший убедил горожанку, будто для обеспечения безопасности сбережений требуется сообщить реквизиты карты и поступившие смс-пароли, - сообщили подробности в ГУ МВД по Кемеровской области. - Потерпевшая предоставила эти сведения незнакомцу, после чего обнаружила списание денежных средств.

Из-за доверчивости женщина лишилась 175 тысяч рублей. Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU