СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-10T10:17:19+03:00

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Двое цыган держали в рабстве жительницу Мариинска. За непослушание девушку резали и били.

В Кузбассе будут судить двоих жителей Мариинска за использование рабского труда. Инцидент произошел еще в 2015 году, однако расследование дела завершилось только сейчас.

Как установило следствие, 58-летняя цыганка и ее 27-летний сын привезли к себе в город девушку из Кемерова без определенного места жительства. Изначально ей предложили работу по хозяйству обмен на еду и одежду, однако потом отобрали у девушки сотовый телефон и документы, сделав бесплатной прислугой. Попечители неоднократно оскорбляли потерпевшую, били за якобы плохо выполненную работу и другие, по их мнению, провинности. Например, за отказ колоть дрова девушке порезали предплечье и ягодицы. Из-за травм и нахождения в антисанитарных условиях у работницы появились признаки инфекционных заболеваний на коже.

-Попросить помощи потерпевшая не могла, поскольку на улицу она выходила только в сопровождении кого-то из обвиняемых, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - При этом из одежды на ней были только халат и тапочки. Только в ноябре 2015 года женщина смогла попросить помощи у соседей, которые обратились к сотрудникам полиции.

Девушку в результате оперативных действий освободили, а преступников объявили в розыск. Только в марте этого года их удалось найти в Иркутской области. Оба были задержаны и доставлены в Кузбасс. Сейчас уголовное дело в их отношении передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU