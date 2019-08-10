В Кемерове празднуют фестиваль «Небофест»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-10T11:18:24+03:00

В связи с этим в городе ограничена стоянка транспорта

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В Кемерове праздную фестиваль «Небофест». В связи с этим в городе ограничена стоянка транспорта.

10 августа в городе проходит масштабный праздник, которым завершается чемпионат России по парашютному спорту. В связи с этим автомобилистам придется выбирать другой маршрут, рассказали в мэрии города. Так, с 9.00 до 21.00 будет ограничена стоянка транспорта по улице Мартемьянова - от улицы Осовского до улицы Комсомольская вдоль домов №85к1 и №85б.

Напомним, что фестиваль проходит на аэродроме «Кемерово-Северный». С утра рестораны города устроили для зрителей фуд-шоу и кулинарные мастер-классы. Вслед за этим любители уличного искусства смогли побывать на графити-фестивале. Здесь прошли показательные выступления на спортивных батутах, выступления акробатов на полотнах, мастер-классы и бесплатные занятия, выполнение нормативов ГТО в тестовом режиме, спортивные танцы, йога, турниры по шахматам, шашкам и мини-футболу.

Представители малого бизнеса продемонстрировали на фестивале изделия ручной работы и дизайнерскую одежду.

В 14.00 на аэродроме начались полуфиналы и финалы Чемпионата России по парашютному спорту в дисциплине «классическая акробатика» (приземление на точность).

Вечером на площадке пройдет основная концертная программа с участием групп «Мохито» и «Братья Гримм».

Если вы не успели к началу фестиваля, то еще есть шанс его посетить. От площади Драмтеатра в Кемерове до аэродрома (ул. Мартемьянова, 85) каждые полчаса ходят бесплатные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU