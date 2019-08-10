СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-10T12:20:33+03:00

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Роспотребнадзор предупреждает кузбассовцев о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками надзорного ведомства.

Индивидуальные предприниматели и юрлица могут стать жертвами новой мошеннической схеме. Как пояснил областной Роспотребнадзор, от неизвестных лиц им поступают сообщения о начале проверки и необходимости приобретения за деньги документов (книг) у сотрудников ведомства.

Специалисты напоминают, что в их задачи входит надзор и контроль за исполнением законов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Платные услуги, будь то продажа документов, книг для торговой точки или уголка покупателя, Роспотребнадзор заниматься не вправе.

Также ведомство напоминает, что плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами. Они опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры России, а также официальном сайте Роспотребнадзора Кемеровской области.

-Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области предупреждает, что данные действия носят исключительно мошеннический характер, поэтому просим быть внимательнее и при возникновении подобных ситуаций обращаться в правоохранительные органы, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU