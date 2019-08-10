2019-08-10T13:15:46+03:00
Происшествия

Жительница Юрги обвинила знакомого в изнасиловании и поплатилась жизнью

Мужчина нанес ей тяжелые побои
Ирина АВТУШКО
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Жительница Юрги обвинила знакомого в изнасиловании и поплатилась жизньюЖительница Юрги обвинила знакомого в изнасиловании и поплатилась жизньюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Юрги обвинила знакомого в изнасиловании и поплатилась жизнью. Мужчина нанес ей тяжелые побои.

В Кузбассе будут судить 32-летнего мужчину, который нанес смертельные травмы знакомой. Как было установлено следствием, в марте этого года оба распивали спиртное в доме женщины, когда обвиняемый припомнил ей давний конфликт. Оказалось, 34-летняя потерпевшая когда-то обвинила мужчину в изнасиловании и заявила в правоохранительные органы. Однако данный факт не подтвердился. Между участниками застолья произошел конфликт, в результате которого обвиняемый избил знакомую. После он ушел к себе домой, а женщина легла спать.

Наутро родственники потерпевшей увидели, что она долго не встает с постели, и забеспокоились. Также в это время в гости пришла ее подруга, которая увидела, что последняя не подает признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей. Родственники рассказали, с кем она общалась накануне.

-Когда сотрудники полиции приехали в дом подозреваемого, они обнаружили в жилище его 57-летнюю мать, которая находилась в тяжелом состоянии, а на теле были гематомы и ссадины. Они вызвали «скорую помощь», потерпевшую госпитализировали. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас с материалами уголовного дела знакомится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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