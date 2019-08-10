2019-08-10T14:43:13+03:00
Общество

В воскресенье кузбассовцев ждут дожди и грозы

Синоптики дали прогноз погоды в регионе
Ирина АВТУШКО
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В воскресенье кузбассовцев ждут дожди и грозыВ воскресенье кузбассовцев ждут дожди и грозыФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье кузбассовцев ждут дожди и грозы. Синоптики дали прогноз погоды в регионе

11 августа в Кузбассе ожидается переменчивая погода. Будет дуть умеренный западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, временами с порывами до 13 метров в секунду. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. В ночное время и утром местами будет наблюдаться туман. В ночь на воскресенье ожидается температура в пределах +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В областном центре в воскресенье ночью ожидается +8…+10 градусов, преимущественно без осадков. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до +20…+22 градуса, также возможен небольшой дождь.

В целом по области 11 августа прогнозируется пожароопасность 1 класса, временами 2 и 3 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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