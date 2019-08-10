СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-10T15:47:14+03:00

Его организовали в одной из городских квартир

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В Новокузнецке закрыли подпольный интим-салон. Его организовали в одной из городских квартир.

Участковый уполномоченный получил тревожный сигнал от жильцов многоквартирного жилого дома по улице Кутузова. Они рассказали, что в одной из квартир молодая женщина оказывает посетителям интимные услуги за деньги.

Как было установлено стражем правопорядка, в съемной квартире проживала 22-летняя жительница Междуреченска, которая и занималась проституцией.

-Участковый составил в отношении нее административный протокол по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», которая предусматривает в качестве наказания штраф в размере до двух тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас административный протокол направлен на рассмотрение в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU