СЕГОДНЯ 04:11 2019-08-11T04:11:05+03:00

Четыре кузбасских города вошли в число худших в России по экологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители жалуются на черный снег и пыль с разрезов

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Четыре кузбасских города вошли в число худших в России по экологии. Жители жалуются на черный снег и пыль с разрезов.

Портал Domofond.ru составил рейтинг экологического благополучия 200 городов. Сформировать общую картину помогали сами жители, которые принимали участие в опросу. Свое мнение высказали более 90 тысяч человек.

Отмечается, что в среднем экологию россияне оценивают в 6,6 балла. В числе наиболее благоприятных для жизни с точки зрения экологии оказались Геленджик (8,8 балла), Ейск и Майкоп (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла), Евпатория, Всеволжск и Гурьевск Калининградской области (8,5 балла).

Ниже всего экологическую обстановку из городов Кузбасса оценили Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск (3,9 балла) – это 191 и 195 места в рейтинге соответственно, а также Белово (3,4 балла) и Киселевск (2,7 балла) – это 198 и 199 места.

Кемерово в данном рейтинге оказался на 150-ом месте, Новокузнецк – на 187-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU