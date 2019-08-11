Четыре кузбасских города вошли в число худших в России по экологии
Четыре кузбасских города вошли в число худших в России по экологии. Жители жалуются на черный снег и пыль с разрезов.
Портал Domofond.ru составил рейтинг экологического благополучия 200 городов. Сформировать общую картину помогали сами жители, которые принимали участие в опросу. Свое мнение высказали более 90 тысяч человек.
Отмечается, что в среднем экологию россияне оценивают в 6,6 балла. В числе наиболее благоприятных для жизни с точки зрения экологии оказались Геленджик (8,8 балла), Ейск и Майкоп (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла), Евпатория, Всеволжск и Гурьевск Калининградской области (8,5 балла).
Ниже всего экологическую обстановку из городов Кузбасса оценили Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск (3,9 балла) – это 191 и 195 места в рейтинге соответственно, а также Белово (3,4 балла) и Киселевск (2,7 балла) – это 198 и 199 места.
Кемерово в данном рейтинге оказался на 150-ом месте, Новокузнецк – на 187-ом.
ИСТОЧНИК KP.RU