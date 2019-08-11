Студент без повода избил прохожего в Кузбассе
Студент без повода избил прохожего в Кузбассе. Мужчина получил множественные повреждения.
С агрессивным поведением молодого человека столкнулся один из жителей Калтана. На мужчину напали утром возле дома по улице Покрышкина и множество ударов, причинив телесные повреждения. Об этом он впоследствии сообщил в местный отдел полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Им оказался 22-летний местный житель, студент одного из высших учебных заведений региона.
При обыске автомобиля студента обнаружились улики, которые указывали на причастность к преступлению. Помимо этого, в машине полицейские наши металлическую биту и травматический пистолет, который студенту не принадлежал. Пострадавший мужчина злоумышленника опознал. Тот в свою очередь от дачи показаний отказался.
За причинение легкого вреда здоровью против студента возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех месяцев ареста. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU