СЕГОДНЯ 05:01 2019-08-11T05:45:21+03:00

Студент с металлической битой без повода избил прохожего в Кузбассе Фото: Александр КОЦ

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Студент без повода избил прохожего в Кузбассе. Мужчина получил множественные повреждения.

С агрессивным поведением молодого человека столкнулся один из жителей Калтана. На мужчину напали утром возле дома по улице Покрышкина и множество ударов, причинив телесные повреждения. Об этом он впоследствии сообщил в местный отдел полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Им оказался 22-летний местный житель, студент одного из высших учебных заведений региона.

При обыске автомобиля студента обнаружились улики, которые указывали на причастность к преступлению. Помимо этого, в машине полицейские наши металлическую биту и травматический пистолет, который студенту не принадлежал. Пострадавший мужчина злоумышленника опознал. Тот в свою очередь от дачи показаний отказался.

За причинение легкого вреда здоровью против студента возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех месяцев ареста. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU