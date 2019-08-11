Что будет со скандально известными долгостроями в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-11T06:25:07+03:00

Своих квартир на улице Двужильного кемеровчане ждут больше семи лет Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что будет со скандально известными городскими долгостроями. Градоначальник пообещал ввести их в эксплуатацию.

Илья Середюк подвел итоги очередной недели. Свой видеоотчет он посвятил строителям, которые 11 августа отмечают профессиональный праздник. Градоначальник рассказал, какие проекты сейчас реализуются в Кемерове и что предстоит сделать в ближайшем будущем. Также мэр обратил внимание на проблему долгостроев.

- Проблемный вопрос отрасли - это работа с нашими долгостроями и недостроенными жилыми домами. Самая сложная ситуация сложилась с жилым комплексом «Старт». Сейчас заместитель губернатора Глеб Орлов работает в Москве, чтобы получить федеральное финансирование на достройку этого жилого дома. А те дома, которые мы планировали в августе завершить, «Датский двор» на улице Сарыгина и «Крылья» на проспекте Ленина, сейчас осматриваются жильцами. Все строительно-монтажные работы там завершены, идет устранение мелких замечаний. Мы надеемся, что документально в самое ближайшее время, в августе-начале сентября, жители смогут получить эти квартиры, - сказал Середюк.

По словам мэра, в сентябре будут введены в эксплуатацию еще два долгостроя - это оставшиеся от компании «Тибет СВ» дома на улице Гагарина и Юрия Двужильного.

ИСТОЧНИК KP.RU