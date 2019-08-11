2019-08-11T07:08:32+03:00
Общество

В кузбасском музее-заповеднике прошла «Симфоночь»

Сотни кузбассовцев собрались послушать классику на природе [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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10 августа в "томской писанице" прошла "Симфоночь"10 августа в "томской писанице" прошла "Симфоночь"
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В кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» прошло грандиозное событие - «Симфоночь». Послушать классический концерт на природе собрались сотни кузбассовцев.

"Симфоночь" в "Томской писанице".

Вечером субботы в «Томской писанице» звучали симфонии. Здесь прошел фестиваль, посвященный 300-летию Кузбасса. Гости музея-заповедника смогли посмотреть концерт Губернаторского симфонического оркестра государственной филармонии Кузбасса имени Штоколова, солистов Большого театра и ведущих оперных театров России, а также популярного итальянского певца, участника телепроекта «Голос» Томаса Грациозо.

А в конце фестиваля собравшихся ждала дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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