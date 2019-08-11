В кузбасском музее-заповеднике прошла «Симфоночь»
В кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» прошло грандиозное событие - «Симфоночь». Послушать классический концерт на природе собрались сотни кузбассовцев.
"Симфоночь" в "Томской писанице".
Вечером субботы в «Томской писанице» звучали симфонии. Здесь прошел фестиваль, посвященный 300-летию Кузбасса. Гости музея-заповедника смогли посмотреть концерт Губернаторского симфонического оркестра государственной филармонии Кузбасса имени Штоколова, солистов Большого театра и ведущих оперных театров России, а также популярного итальянского певца, участника телепроекта «Голос» Томаса Грациозо.
А в конце фестиваля собравшихся ждала дискотека.
ИСТОЧНИК KP.RU