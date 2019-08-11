2019-08-11T08:42:31+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем строителя

Губернатор Кузбасса поблагодарил работников отрасли за созидательный труд
Екатерина БОРМОТОВА
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11 августа строители отмечают профессиональный праздник Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"11 августа строители отмечают профессиональный праздник Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
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Губернатор Кузбасса поздравил строителей с профессиональным праздником, который в 2019 году отмечается 11 августа. Сергей Цивилев подлагодарил работников отрасли за созидательный труд.

«Каждый день по кирпичикам вы обустраиваете наш край, делаете жизнь людей удобнее и комфортнее. Именно вы стоите у истоков преобразований во всех сферах жизни: история любого предприятия, социального учреждения, жизнь каждого дома берет свое начало с работы проектировщиков, архитекторов и строителей», - отметил Цивилев.

Губернатор напомнил, что по всему Кузбассу сейчас строятся более 70 социально-значимых объектов. И строительный комплекс снова находится в авангарде преобразований.

«Уважаемые строители, пусть ваша жизнь, как построенные вами дома, складывается из кирпичиков счастья, мира и благополучия!» - пожелал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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