Ничего не помнит: мужчине пробили голову в кузбасском городе

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-11T09:32:45+03:00

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В Ленинске-Кузнецком неизвестные пробили голову мужчине. После произошедшего он потерял память.

В воскресенье, 11 августа, в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии и сообщение следующего содержания:

«Сегодня в 6.00 предположительно на Губернском рынке мужчине пробили голову. Ничего бедняга не помнит, Даже не знал, куда идти».

Автор поста вызвал пострадавшему скорую помощь - его доставили в больницу. Сейчас разыскиваются родственники мужчины.

Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию сообщения о данном избиении не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU