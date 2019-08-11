Ничего не помнит: мужчине пробили голову в кузбасском городе
Инцидент произошел утром воскресенья
Мужчину доставили в больницуФото: Ольга Крыльцова
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В Ленинске-Кузнецком неизвестные пробили голову мужчине. После произошедшего он потерял память.
В воскресенье, 11 августа, в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии и сообщение следующего содержания:
«Сегодня в 6.00 предположительно на Губернском рынке мужчине пробили голову. Ничего бедняга не помнит, Даже не знал, куда идти».
Автор поста вызвал пострадавшему скорую помощь - его доставили в больницу. Сейчас разыскиваются родственники мужчины.
Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию сообщения о данном избиении не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU