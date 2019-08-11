2019-08-11T10:39:45+03:00
Общество

Семья байкеров из Кемерова завоевала международный кубок на мотофестивале в Венгрии

Андрей и Ангелина Брылевы путешествуют на мотоцикле с коляской вместе с 8-летней дочкой
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчане проехали 7 тысяч километров и победили в международном фестивале мотоциклов с коляской Фото: личный архив семьи БрылевыхКемеровчане проехали 7 тысяч километров и победили в международном фестивале мотоциклов с коляской Фото: личный архив семьи Брылевых
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Семья байкеров из Кемерова стала участником фестиваля мотоциклов с коляской в Венгрии. Вместе с 8-летней дочкой кемеровчане завоевали первое место.

С 8 по 11 августа в венгерском городке Кишкунфеледьхаза прошел Шестой международный фестиваль мотоциклов с колясками. Поучаствовать в нем собрались байкеры из 20 стран. Приехали на соревнование и кузбассовцы. На своем мотоцикле с коляской они преодолели 7 тысяч километров.

Брылевы заняли первое место в фестивале как самые дальние путешественники Фото: личный архив семьи Брылевых

Брылевы заняли первое место в фестивале как самые дальние путешественники Фото: личный архив семьи Брылевых

- Мы собрались на фестиваль спонтанно. Еще в начале июля мы не знали точно, куда поедем. А 2 августа мы уже стартовали из Кемерова в Венгрию, - рассказала «Комсомолке» Ангелина Брылева.

Андрей и Ангелина Брылевы путешествуют на мотоцикле с коляской вместе со своей 8-летней дочерью. Это не первое их дальнее путешествие. Они уже ездили на мотоцикле с коляской на мотофестиваль в Крым и в Стокгольм.

В Венгрии Брылевы завоевали кубок фестиваля как самые дальние путешественники. Дальше кемеровские байкеры поедут через Румынию в Болгарию и Грузию.

Вместе с родителями в путешествии находится 8-летняя Галя Фото: личный архив семьи Брылевых

Вместе с родителями в путешествии находится 8-летняя Галя Фото: личный архив семьи Брылевых

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– У нас старшая дочка Антонина училась на факультете международных отношений, сейчас живет в Стокгольме. У нее есть подруга во Франции, которая приезжала к нам в гости со своим другом Беном. Француз по-русски вообще не говорит. Но он так понравился Галюшке, что у нее появилась мечта – непременно побывать в Париже, – говорит Андрей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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