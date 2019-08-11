2019-08-11T12:51:23+03:00
Происшествия

«Волга» врезалась в бордюр в Новокузнецке

По словам очевидцев, водитель был пьяный [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В аварии обошлось без пострадавших, хотя машина серьезно повредилась Кадр: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"В аварии обошлось без пострадавших, хотя машина серьезно повредилась Кадр: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке «Волга» врезалась в бордюр. Машина оказалась сильно повреждена.

ДТП произошло в районе Кузнецкой крепости. Видео с запечатленными последствиями аварии было опубликовано в Сети.

«ДТП с горы Кузнецкой крепости. Никто не пострадал. Были пьяные», - рассказал автор видео.

"Волга" врезалась в бордюр.Видео: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

Пользователи, в свою очередь, отметили, что бордюр на этом месте постоянно страдает от нерадивых водителей.

«Там постоянно отбойник страдает от пьяных. Пора уже там стену бетонную ставить», - высказался Дмитрий Вохмин.

«Они просто были на «Волге»! У нее даже лобовик не треснул! Были бы на каком-нибудь ВАЗе, расхлестались и повылетали бы», - написал другой пользователь Антон Кузминов.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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