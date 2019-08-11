«Волга» врезалась в бордюр в Новокузнецке
В Новокузнецке «Волга» врезалась в бордюр. Машина оказалась сильно повреждена.
ДТП произошло в районе Кузнецкой крепости. Видео с запечатленными последствиями аварии было опубликовано в Сети.
«ДТП с горы Кузнецкой крепости. Никто не пострадал. Были пьяные», - рассказал автор видео.
"Волга" врезалась в бордюр.Видео: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
Пользователи, в свою очередь, отметили, что бордюр на этом месте постоянно страдает от нерадивых водителей.
«Там постоянно отбойник страдает от пьяных. Пора уже там стену бетонную ставить», - высказался Дмитрий Вохмин.
«Они просто были на «Волге»! У нее даже лобовик не треснул! Были бы на каком-нибудь ВАЗе, расхлестались и повылетали бы», - написал другой пользователь Антон Кузминов.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU