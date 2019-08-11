2019-08-11T15:02:18+03:00
Общество

Туман и не жарко: какой будет погода в понедельник в Кузбассе

В отдельных районах температура поднимется до +23 градусов
Екатерина БОРМОТОВА
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Ночью и утром в регионе ожидается туманНочью и утром в регионе ожидается туманФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в понедельник, 12 августа. Лишь местами столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

Осень медленно, но верно накрывает Кузбасс. Ночи становятся все прохладнее, да и дневная жара отступает все дальше. В ночь на понедельник, 12 августа, столбики термометров будут показывать +7,+12 градусов, днем воздух прогреется сильнее – до +18,+23 градусов.

В Кузбассе ожидается переменная облачность, в отдельных районах по востоку региона небольшие дожди, ночью и утром местами туман.

В Кемерове погода практически не будет отличаться от среднеобластной. Ночь пройдет поз знаком +9,+11 градусов. Днем ожидается до +22. В понедельник в областном центре осадков не ожидается, но синоптики прогнозируют туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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