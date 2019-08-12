2019-08-12T04:12:58+03:00
Общество

Виртуальная поездка: как выглядит последний участок скоростной трассы в Кузбассе

До открытия автобана осталось меньше недели [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Открытие последнего участка скоростной магистрали запланировано на 17 августаОткрытие последнего участка скоростной магистрали запланировано на 17 августа
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В субботу, 17 августа, состоится открытие последнего участка скоростной автодороги КемеровоЛенинск-Кузнецкий. А пока предлагаем вам совершить виртуальную поездку по автобану.

В паблике «Дороги Кузбасса» было опубликовано видео виртуальной поездки по последнему участку скоростной трассы Кемерово - Ленинск-Кузнецкий.

«Остались последние штрихи, а в целом работы уже выполнены на 99 процентов», - говорится в сообщении.

Виртуальная поездка по кузбасскому автобану.Видео: "Дороги Кузбасса" / "ВКонтакте"

Автобан, соединяющий областной центр с южной столицей, строится в регионе с 2005 года. За это время открыто движение на 50 километрах дороги. Завершающий участок имеет протяженность 17,6 километра от села Чусовитино до поселка Демьяновки. С его вводом в эксплуатацию появится четырехполосная дорога между двумя самыми крупными городами Кузбасса – Кемеровом и Новокузнецком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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