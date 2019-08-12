Виртуальная поездка: как выглядит последний участок скоростной трассы в Кузбассе
В субботу, 17 августа, состоится открытие последнего участка скоростной автодороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. А пока предлагаем вам совершить виртуальную поездку по автобану.
В паблике «Дороги Кузбасса» было опубликовано видео виртуальной поездки по последнему участку скоростной трассы Кемерово - Ленинск-Кузнецкий.
«Остались последние штрихи, а в целом работы уже выполнены на 99 процентов», - говорится в сообщении.
Виртуальная поездка по кузбасскому автобану.Видео: "Дороги Кузбасса" / "ВКонтакте"
Автобан, соединяющий областной центр с южной столицей, строится в регионе с 2005 года. За это время открыто движение на 50 километрах дороги. Завершающий участок имеет протяженность 17,6 километра от села Чусовитино до поселка Демьяновки. С его вводом в эксплуатацию появится четырехполосная дорога между двумя самыми крупными городами Кузбасса – Кемеровом и Новокузнецком.
ИСТОЧНИК KP.RU