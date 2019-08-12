2019-08-12T06:13:05+03:00
Общество

Мусульмане Кузбасса празднуют Курбан-байрам

Праздничные проповеди прошли во всех мечетях региона
Екатерина БОРМОТОВА
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Курбан-байрам продлится несколько днейКурбан-байрам продлится несколько днейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе отмечают большой исламский праздник - Курбан-байрам. Богослужения проходят во всех мечетях региона.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Он символизирует окончание хаджа - паломничества в Мекку.

Чтобы отпраздновать Курбан-байрам, кемеровские мусульмане собрались в мечети «Мунира», где прошли пения муфтия.

- В дни празднования Курбан-байрама мы по воле Всевышнего забываем о повседневной жизненной суете, становимся ближе друг к другу, собираемся за одним столом с родными, близкими и друзьями. Этот семейный праздник учит нас доброте и милосердию, излучает свет истинной веры. Пусть Всевышний позволит всем нам искренне совершить праздничную молитву для того, чтобы мы смогли в полной мере ощутить духовный подъем и проявление Его милости, - отметил муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир Бикчантаев.

Также праздничные проповеди состоялись во всех мечетях кузбасских городов и сел. По данным статистики, в регионе проживает 100 тысяч мусульман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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