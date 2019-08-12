Мусульмане Кузбасса празднуют Курбан-байрам
В Кузбассе отмечают большой исламский праздник - Курбан-байрам. Богослужения проходят во всех мечетях региона.
Курбан-байрам отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Он символизирует окончание хаджа - паломничества в Мекку.
Чтобы отпраздновать Курбан-байрам, кемеровские мусульмане собрались в мечети «Мунира», где прошли пения муфтия.
- В дни празднования Курбан-байрама мы по воле Всевышнего забываем о повседневной жизненной суете, становимся ближе друг к другу, собираемся за одним столом с родными, близкими и друзьями. Этот семейный праздник учит нас доброте и милосердию, излучает свет истинной веры. Пусть Всевышний позволит всем нам искренне совершить праздничную молитву для того, чтобы мы смогли в полной мере ощутить духовный подъем и проявление Его милости, - отметил муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир Бикчантаев.
Также праздничные проповеди состоялись во всех мечетях кузбасских городов и сел. По данным статистики, в регионе проживает 100 тысяч мусульман.
ИСТОЧНИК KP.RU