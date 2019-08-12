РСХБ отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт
Специальные условия действуют в период с 24 июля по 29 августа 2019 года включительно
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Россельхозбанк запустил акцию по снятию наличных без комиссии для держателей карт РСХБ, выпущенных в рамках тарифных планов «Карта хозяина», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», кредитных карт «Амурский тигр», «Росcельхозбанк - Роснефть», «Путевая карта», Panasonic.
Специальные условия действуют в период с 24 июля по 29 августа 2019 года включительно. Снять наличные без комиссии можно в банкоматах и пунктах выдачи наличных РСХБ, а также сторонних банках.
ИСТОЧНИК KP.RU