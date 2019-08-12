2019-08-12T10:18:30+03:00
Общество

У кузбассовца арестовали 115 ульев, коров и уток

Мужчина задолжал больше 2 миллионов рублей
Яна ПОПОВА
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Мужчина накопил больше 2 миллионов долговМужчина накопил больше 2 миллионов долговФото: Олег УКЛАДОВ
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Кузбассовец лишился пасеки и скота. Мужчина накопил большие долги перед кредиторами, налоговой и ГИБДД.

Житель Прокопьевска не выплачивал долг кредитной организации и физическому лицу. Кроме того, он не оплачивал налоги и штрафы ГИБДД. В результате в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство.

- Суммарная задолженность составила порядка 2 миллионов рублей. Из них 1,2 миллиона - в пользу кредитной организации, 600 тысяч - в пользу физического лица, остальное - неоплаченные налоги и штрафы ГИБДД, - уточнили в УФССП по Кемеровской области.

Мужчина стал скрываться от приставов - у него не было постоянного места работы, и проживал он не по прописке.

Найти должника помогли местные жители: они пояснили, что мужчина проживает в деревне в Прокопьевском районе и занимается разведением крупного рогатого скота, овец, птиц и пчеловодством.

Приставы застали должника дома, однако мужчина сказал, что никому ничего не должен и платить не собирается. Тогда приставы арестовали у должника пасеку, состоящую из 115 ульев, и крупный рогатый скот на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Имущество было оставлено на ответственное хранение. Однако если за 10 дней мужчина не оплатит задолженность, его имущество будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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