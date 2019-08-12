Привычка осталась: новокузнечане устроили свалки в центре города из-за решения властей
В Новокузнецке с центральных улиц исчезли контейнеры под твердые бытовые отходы. Из-за этого в городе появилось несколько несанкционированных свалок.
Прокуратура Орджоникидзевского района проверила исполнение законодательства о безопасном обращении с отходами. Ранее в Сети люди пожаловались на то, что с центральных улиц исчезли мусорные контейнеры.
В ходе проверки было установлено, что администрация города поручила перенести мусорные контейнеры с центральных улиц в частный сектор. Распоряжение привело к тому, что на месте, где раньше стояли баки, горожане стали складировать мусор. Таким образом, в городе возникло несколько несанкционированных свалок.
- По итогам проверки прокурор района внес заместителю главы города - руководителю администрации Орджоникидзевского района Новокузнецка представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления несанкционированные свалки ликвидированы, - пояснили в прокуратуре Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU