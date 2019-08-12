Привычка осталась: новокузнечане устроили свалки в центре города из-за решения властей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-12T10:01:01+03:00

По распоряжению администрации с центральных улиц убрали контейнеры - в результате горожане стали оставлять мусор там, где раньше стояли баки Фото: Екатерина РОМАНОВА

Раньше здесь стояли контейнеры, но их перенесли в частный сектор

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В Новокузнецке с центральных улиц исчезли контейнеры под твердые бытовые отходы. Из-за этого в городе появилось несколько несанкционированных свалок.

Прокуратура Орджоникидзевского района проверила исполнение законодательства о безопасном обращении с отходами. Ранее в Сети люди пожаловались на то, что с центральных улиц исчезли мусорные контейнеры.

В ходе проверки было установлено, что администрация города поручила перенести мусорные контейнеры с центральных улиц в частный сектор. Распоряжение привело к тому, что на месте, где раньше стояли баки, горожане стали складировать мусор. Таким образом, в городе возникло несколько несанкционированных свалок.

- По итогам проверки прокурор района внес заместителю главы города - руководителю администрации Орджоникидзевского района Новокузнецка представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представления несанкционированные свалки ликвидированы, - пояснили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU