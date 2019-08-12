2019-08-12T10:42:33+03:00
Происшествия

Появилось видео с места аварии, где погибли три кузбассовца

Еще три человека, в том числе 4-летний ребенок, пострадали [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварии пострадал 4-летний ребенокВ результате аварии пострадал 4-летний ребенокФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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В Мариинском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Последствия смертельной аварии попали на видео.

ДТП произошло вечером воскресенья, 11 августа, на 2-м километре автодороги Мариинск - Калининский.

ДТП с тремя погибшими в Кубассе.Видео: "Месторасположение ДПС - город Мариинск" / "ВКонтакте"

Как сообщили в кузбасской полиции, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter.

Жертвами аварии стал водитель легковушки и двое его пассажиров. В грузовике пострадали трое, в том числе 4-летний ребенок.

В ГИБДД отметили, что с начала года в Кузбассе сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 3536 фактов нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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