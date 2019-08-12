Появилось видео с места аварии, где погибли три кузбассовца
В Мариинском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Последствия смертельной аварии попали на видео.
ДТП произошло вечером воскресенья, 11 августа, на 2-м километре автодороги Мариинск - Калининский.
ДТП с тремя погибшими в Кубассе.Видео: "Месторасположение ДПС - город Мариинск" / "ВКонтакте"
Как сообщили в кузбасской полиции, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter.
Жертвами аварии стал водитель легковушки и двое его пассажиров. В грузовике пострадали трое, в том числе 4-летний ребенок.
В ГИБДД отметили, что с начала года в Кузбассе сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 3536 фактов нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU