2019-08-12T11:41:26+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк и РЭЦ запустили первый проект акселерационной программы для экспортеров АПК

В рамках программы компания заключила свой дебютный экспортный контракт на поставку гречневой крупы в Армению
Яков КРЫМСКИЙ
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Крупозавод ООО «Восток-2» первым стартовал в акселерационной программе для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт. В рамках программы компания заключила свой дебютный экспортный контракт на поставку гречневой крупы в Армению.

АО «Россельхозбанк» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) запустили пилотный проект совместных акселерационных программ, которые предусматривают комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. В пилотный проект вошел пул компаний АПК, прошедших отбор в Банке, для которых подготовлены индивидуальные дорожные карты на основании оценки характеристик экспортной зрелости. Конечной целью акселерационных программ является заключение компанией экспортного контракта, расширение географии экспорта и увеличение объемов экспортных поставок.

Россельхозбанк стал одним из первых партнеров РЭЦ в программах развития экспортного потенциала российских агропромышленных предприятий. Договоренности о совместной реализации проектов для российских экспортеров АПК были закреплены сторонами во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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