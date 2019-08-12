В Кузбассе 6,5 тысячи семей получили бесплатный уголь на зиму

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-12T12:59:53+03:00

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В Кузбассе с начала лета 6480 малоимущих семей и пенсионеров получили запас топлива на целую зиму. Ежегодная благотворительная акция продлится до конца августа и затронет в общей сложности 10 330 домохозяйств.

Черным золотом обеспечат малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобретение топлива. Также на получения угля могут рассчитывать пенсионеры, чей доход не превышает 150 процентов от прожиточного минимума.

- В департаменте угольной промышленности следят за ходом благотворительной акции. Она продолжается в 25 городах и районах области. Каждая из семей получит по четыре тонны качественного сортового крупнокускового угля, - поясняет губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Отметим, что для социальной поддержки жителей частного сектора Кемеровской области угледобывающие компании предоставили свыше 41 тысячи тонн топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU