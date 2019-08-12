2019-08-12T12:55:07+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в Новокузнецке пострадала 5-летняя девочка

Также травмировались трое взрослых
Екатерина БОРМОТОВА
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Травмы получили четыре человекаТравмы получили четыре человекаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Новокузнецке вечером воскресенья столкнулись LADA Largus, Hyundai Elantra и грузовик «ГАЗель». В результате массовой аварии пострадала 5-летняя девочка и трое взрослых.

Авария произошла около 17.00 на улице Лесной.

- По предварительным данным, водитель LADA Largus, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Elantra, в результате чего совершил с ним столкновение, а затем наехал на стоящий грузовик «ГАЗель», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля и три пассажира иномарки, среди которых 5-летняя девочка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД. По данным полиции, с начала года в Кузбассе привлекли к ответственности более 6 тысяч водителей, которые нарушили очередность проезда перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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