В тройном ДТП в Новокузнецке пострадала 5-летняя девочка
В Новокузнецке вечером воскресенья столкнулись LADA Largus, Hyundai Elantra и грузовик «ГАЗель». В результате массовой аварии пострадала 5-летняя девочка и трое взрослых.
Авария произошла около 17.00 на улице Лесной.
- По предварительным данным, водитель LADA Largus, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Elantra, в результате чего совершил с ним столкновение, а затем наехал на стоящий грузовик «ГАЗель», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля и три пассажира иномарки, среди которых 5-летняя девочка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.
В ведомстве напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД. По данным полиции, с начала года в Кузбассе привлекли к ответственности более 6 тысяч водителей, которые нарушили очередность проезда перекрестков.
ИСТОЧНИК KP.RU