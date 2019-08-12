Кто будет учиться в Президентском кадетском училище в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-12T13:09:02+03:00

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Стали известны имена детей, которые будут обучаться в Президентском кадетском училище в Кемерове. Соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу.

На сайте Министерства обороны был опубликован приказ о зачислении учащихся в президентские учебные заведения в этом году. Документ содержит список поступивших.

«Зачислить несовершеннолетних граждан Российской Феде¬рации (далее - несовершеннолетние граждане) в президентские ка¬детские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское учи¬лища и кадетские корпуса Министерства обороны Российской Федерации (далее - училища) согласно приложению к настоящему приказу», - говорится в сообщении.

Напомним, что Президентское кадетское училище в Кемерове заработает 1 сентября. В первую волну зачисления попали 360 учеников 5, 6 и 7 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU