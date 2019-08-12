2019-08-12T13:31:25+03:00
Общество

Кузбасс выделил полмиллиарда рублей на подготовку к новому учебному году

Средства пойдут на учебники, доплату учителям и обеспечение безопасности
Яна ПОПОВА
Поделиться:
На подготовку к новому учебному году Кемеровская область выделила более 500 миллионов рублей Фото: АКОНа подготовку к новому учебному году Кемеровская область выделила более 500 миллионов рублей Фото: АКО
Изменить размер текста:

На подготовку к новому учебному году Кемеровская область выделила более 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку учебников, доплату учителям и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.

К 1 сентября системой видеонаблюдения будут обеспечены свыше 1, 5 тысячи кузбасских образовательных организаций, турникетами, электромагнитными замками на дверях и калитках - более тысячи.

Норматив субвенции на одного школьника в этом году составил 802 рубля. Благодаря этому, удалось обеспечить школьные библиотеки печатными учебниками на восемьдесят восемь процентов. Кроме того, двенадцать процентов учебного фонда - в электронном виде.

Вместе с тем, по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева установлены размеры ежемесячной стимулирующей выплаты для молодых педагогов - семь тысяч рублей и доплаты педагогам-наставникам - пять тысяч рублей. Также увеличена ежемесячная выплата за классное руководство до трех тысяч рублей. А для привлечения учителей сельские школы и малые города в Кузбассе с 2020 года начнется реализация федерального проекта «Земский учитель».

- Учителя, которые переедут работать в сельскую местность, получат из федерального бюджета по 1 миллиону рублей. На сегодняшний день уже создан региональный реестр образовательных организаций - участников программы «Земский учитель». Он включает в себя 313 вакансий, - комментирует губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанин поджег себя и полицейского, а потом сбежал
Новокузнечанки угнали машину у знакомого и попали в ДТП
Кто будет учиться в Президентском кадетском училище в Кемерове
В тройном ДТП в Новокузнецке пострадала 5-летняя девочка
В Кузбассе 6,5 тысячи семей получили бесплатный уголь на зиму
Россельхозбанк и РЭЦ запустили первый проект акселерационной программы для экспортеров АПК
В Новокузнецке два дня будут проверять систему оповещения
Кузбасс вошел в топ-5 регионов Сибири с самым дешевым бензином
Появилось видео с места аварии, где погибли три кузбассовца
Привычка осталась: новокузнечане устроили свалки в центре города из-за решения властей
У кузбассовца арестовали 115 ульев, коров и уток
Трое погибших и трое пострадавших: на кузбасской трассе произошло смертельное ДТП
РСХБ отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт
Две сестры подожгли на новокузнецкой улице 5-летнюю девочку
Мусульмане Кузбасса празднуют Курбан-байрам
Виртуальная поездка: как выглядит последний участок скоростной трассы в Кузбассе
Туман и не жарко: какой будет погода в понедельник в Кузбассе