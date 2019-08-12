Кузбасс выделил полмиллиарда рублей на подготовку к новому учебному году

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-12T13:31:25+03:00

На подготовку к новому учебному году Кемеровская область выделила более 500 миллионов рублей Фото: АКО

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На подготовку к новому учебному году Кемеровская область выделила более 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку учебников, доплату учителям и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.

К 1 сентября системой видеонаблюдения будут обеспечены свыше 1, 5 тысячи кузбасских образовательных организаций, турникетами, электромагнитными замками на дверях и калитках - более тысячи.

Норматив субвенции на одного школьника в этом году составил 802 рубля. Благодаря этому, удалось обеспечить школьные библиотеки печатными учебниками на восемьдесят восемь процентов. Кроме того, двенадцать процентов учебного фонда - в электронном виде.

Вместе с тем, по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева установлены размеры ежемесячной стимулирующей выплаты для молодых педагогов - семь тысяч рублей и доплаты педагогам-наставникам - пять тысяч рублей. Также увеличена ежемесячная выплата за классное руководство до трех тысяч рублей. А для привлечения учителей сельские школы и малые города в Кузбассе с 2020 года начнется реализация федерального проекта «Земский учитель».

- Учителя, которые переедут работать в сельскую местность, получат из федерального бюджета по 1 миллиону рублей. На сегодняшний день уже создан региональный реестр образовательных организаций - участников программы «Земский учитель». Он включает в себя 313 вакансий, - комментирует губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU