2019-08-12T13:52:43+03:00
Происшествия

Новокузнечанки угнали машину у знакомого и попали в ДТП

Девушки не имели прав и были в состоянии алкогольного опьянения
Яна ПОПОВА
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Две жительницы Новокузнецка угнали у знакомого автомобиль и попали на нем в ДТП. Теперь они предстанут перед судом.

В январе этого года девушки пошли в гости к знакомому. Там они устроили вечеринку, в меню которой был вписан алкоголь. Не дождавшись ухода гостей, хозяин уснул. Девушки же решили съездить в Новокузнецкий район по «срочным» делам. Чтобы не тратить деньги на такси, они воспользовались машиной знакомого. По дороге приятельницы по очереди находились за рулем автомобиля. В какой-то момент одна из злоумышленниц не справилась с управлением и съехала в кювет.

Угонщиц заметили сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка. Полицейские выяснили, что обе они были в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения ни одна из них не имела. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». .

- В настоящее время материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд. Девушкам грозит до семи лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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