2019-08-12T14:03:54+03:00
Происшествия

Новокузнечанин поджег себя и полицейского, а потом сбежал

Дебошира разыскивает полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин поджег себя и полицейского, а потом сбежалНовокузнечанин поджег себя и полицейского, а потом сбежалФото: Евгения ГУСЕВА
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Минувшей ночью в Новокузнецке от рук дебошира пострадал сотрудник полиции. Мужчина поджег себя и стража порядка, а потом сбежал.

В ночь с воскресенья на понедельник в одном из частных жилых домов поселка Елань разгорелся бытовой конфликт. Стражи порядка прибыли по сигналу и обнаружили семейного дебошира одного в доме. Мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, а потом принялся угрожать, что подожжет себя и дом, и достал зажигалку. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, участковый попытался остановить мужчину и обхватил его руками. Однако дебошир успел чиркнуть зажигалкой.

В доме начался пожар, загорелась и одежда полицейского. Его коллега вывел участкового на улицу, потушил на нем одежду и вызвал скорую помощи и сотрудников МЧС.

- Участковый был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. Местонахождение владельца дома устанавливается, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Назначена служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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