С сентября в Кузбассе поднимутся взносы за капремонт

СЕГОДНЯ 03:05 2019-08-13T04:02:25+03:00

С 1 сентября кузбассовцы будут платить по 6,17 рубля за квадратный метр по статье "капитальный ремонт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 сентября для кузбассовцев увеличатся взносы за капительный ремонт. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора.

В понедельник, 12 августа, на сайте правительства Кемеровской области было опубликовано постановление за подписью Вячеслава Телегина о повышении суммы взноса за капитальный ремонт. Теперь кузбассовцам придется платить 6,17 рубля за квадратный метр вместо 4,13. Таким образом, увеличение составит 62,5 процента.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Отметим, что последний раз взносы на капитальный ремонт в Кузбассе увеличивались в 2017 году - суммы возросли с 3,9 до 4,13 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU