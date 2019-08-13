2019-08-13T04:02:25+03:00
Общество

С сентября в Кузбассе поднимутся взносы за капремонт

Соответствующее постановление подписал первый зам губернатора
Екатерина БОРМОТОВА
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С 1 сентября кузбассовцы будут платить по 6,17 рубля за квадратный метр по статье "капитальный ремонт"С 1 сентября кузбассовцы будут платить по 6,17 рубля за квадратный метр по статье "капитальный ремонт"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 сентября для кузбассовцев увеличатся взносы за капительный ремонт. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора.

В понедельник, 12 августа, на сайте правительства Кемеровской области было опубликовано постановление за подписью Вячеслава Телегина о повышении суммы взноса за капитальный ремонт. Теперь кузбассовцам придется платить 6,17 рубля за квадратный метр вместо 4,13. Таким образом, увеличение составит 62,5 процента.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Отметим, что последний раз взносы на капитальный ремонт в Кузбассе увеличивались в 2017 году - суммы возросли с 3,9 до 4,13 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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