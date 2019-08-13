В Кемерове протестируют электробус

СЕГОДНЯ 04:19 2019-08-13T04:19:13+03:00

Он выйдет на маршрут № 171э от Комсомольского до Лесной Поляны

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В Кемерове пройдет тест-драйв первого электробуса. Он выйдет на маршрут № 171э от д/п «Комсомольский» до Лесной Поляны.

Во вторник, 13 августа, в областном центре протестируют электробус модели 5270Е производства Volgabus. Он прибыл в столицу Кузбасса для испытаний в условиях Сибири. Вместимость электробуса - 111 пассажиров.

- Ежедневно в течение месяца электробус будет выходить в рейс по маршруту №171э, а технологи завода-изготовители - следить за параметрами и эксплуатационными особенностями. Машина отечественной разработки и сборки оснащена аккумуляторными батареями, изготовленными в Сибири. Благодаря их большой мощности электробус может проходить при полном заряде 240-250 километров. Для зарядки производитель предоставил специальную станцию, - сообщили в администрации Кемерова.

Примечательно, что у данной модели есть особенность, которая позволяет заряжать батареи во время движения при затяжных спусках. Кстати, именно это и повлияло на выбор маршрута, так как Леснополянское шоссе имеет необходимый для тест-драйва рельеф.

Как отметили в мэрии, электробус 5270Е рассчитан также на людей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU